忙碌的香港人，一場疫症令大部分人被迫留在家工作，面對突然多出的時間，很多人一下子竟適應不來，既然未來是未知數，我們可以學習轉換思想，把握這些空閒時間，關顧一下平忽略的身邊人與物，例如家中的毛孩。

如果你是貓奴，相信對牠們的睡姿非常肉緊，只因睡着了的貓咪實在太太太Kawai了，貓咪是一種很能睡的動物，一頭成年貓每天平均要睡上14至18小時，而BB貓更要睡上20至22小時，所以有養BB貓經驗的人就知道，一分鐘前BB貓還跟你玩到瘋，下一分鐘牠便睡着了，因為寶寶真的很累啊！呵欠~~關於貓咪的睡姿，事實上也有着不同的意思，我們一起來解構吧！

1.貓餅

蜷縮一團、用腳仔包着頭顱的睡姿，可說是最普遍的，而貓餅睡姿是反映貓咪對身處的環境有一定程度警戒性，因為蜷曲身體，正正將頭仔和肚仔完全包裹，達到周全的保護，因為頭仔和肚仔是貓咪最脆弱的身體部位。此外，貓咪在冬天會比較多出現這種睡姿，因為將自己抱着一團，也正好將熱量好好抱着，身體自然暖和得多。

2.折手手

先解釋甚麼是折手手！（我知，貓奴是知道的。）貓咪蹲着時，好喜歡將兩隻手仔向身體蜷曲，此乃為之折手手。如果你的貓咪常出現這種睡姿，你要開香檳，因為折手手對貓咪來說就像人類蹺腳坐一樣舒服自然，是一種安心的表現，也表示牠正處於安心及毋須防備的狀態中，正所謂爽歪歪啊！

3.翻肚肚

可以話係最無儀態，甚至最為笑爆嘴的睡姿，貓咪瞓到四腳朝天，有點像人一樣，若然你是貓奴，相信你會非常自豪而我都真心真係恭喜你，因為你的貓咪真是很愛你，代表牠對你的家付予百分之百信任，也絕對相信你是牠生命中最重要的人，因為肚肚是貓咪最為重視的身體部分，卻能在你跟前毫無保留顯露出來，真是非常喜歡你這個傻傻的人類啊！真愛，無誤！