征選遊：鳥取境港　住大屋做富豪

住大屋，做大爺，可能是不少香港人的夢想，原來於鳥取可以滿足大家！所說的是位於鳥取境港市的「和荘 むくげ」民宿。據知，民宿是男主人澁山先生送給韓藉妻子的禮物，最先是經營韓式私房菜讓妻子可大顯身手，但由於裝潢不俗，有客人建議變成民宿會更吸引！於是數年前澁山先生決定將獨立屋的「私房菜」轉營，變身成前園備有4個泊車位，及每次只接待1組（最多8人）的民宿。熱情的他為了方便不會自駕的賓客，只要預訂時溝通好，更可為大家當「柴可夫」，選用豪華的7人車於機場供候大家，甚至入住其間可接載大家到鳥取砂丘至島根出雲大社之間的景點，真是十分貼心！

至於民宿裝潢，門口的老梅樹、客廳裏的老松樹和地板間的竹片，都有耐寒和喜慶的寓意，加上前後院的亭台流水，及種滿松竹梅等植物的後院，讓人完全融入和享受茶室風格的日本建築風格之中。加上，屋內有兩個足可各趟平4人的客廳和睡房外，偏廳則設有投影大屏幕，加上浴室設置浸浴、桑拿和按摩椅，可充分感受那份低調的奢華！

和荘 むくげ / Waso Mukuge

每晚房租：¥10,000（約HK$710）/人（最多8人）

地址：鳥取縣境港市夕日ケ丘1-74