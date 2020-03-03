撐旅遊　撐經濟　康泰派逾 200 萬元現金券　「康」復旅遊業

【營業資訊】自去年6月至今，面對社會運動及新型肺炎的雙重夾擊下，香港百業陷困，旅遊業更成為重災區。上星期公布的財政預算案，旅遊業期望特區政府可為旅遊業推出更多紓困措施及推出旅遊消費券，可惜政府對此著墨太少，措施聊勝於無，而抗疫基金對旅行社8萬元的資助，相對這幾個月來各旅行社承受的損失只是杯水車薪。

有見及此，康泰旅行社今天推出「撐旅遊 撐經濟」康復旅遊業計劃，在多份報章刊登了全版廣告，向全港市民派發總值逾 200 萬元旅遊現金券。康泰旅行社發言人表示，「現時香港外遊市場生意已到達冰河時期，新春至今，旅行社生意大跌，旅遊從業員生計大受影響。我們作為香港數一數二的旅行社，必須有著高瞻遠矚的視野，及早籌謀對策，否則恐怕會 加速旅行社裁員壓力。因此，我們希望自發推出旅遊消費券，提早向全港市民派發價值1,200元旅遊現金券（包括一張500元長線旅行團現金券、一張200元亞洲線旅行團現金券、一張300元長線自遊行現金券及一張200元亞洲線自遊行現金券），不論於康泰官網、門市及電話報名中心均可使用」。康泰補充︰「我們明白，港人現時對外遊或會卻步，所以現金券是可讓市民提早計劃下一季以至年底的旅程，期待疫情陰霾盡快散去，讓港人重新出發。同時，我們也希望能在業界牽 起引領作用，與業界攜手撐旅遊、撐經濟！」

與此同時，康泰也從多方面加強旅遊防疫抗疫，讓顧客獲得更全面的保障，安心出發。「我們早於 2 月 14 日便推出優化 抗疫旅遊保險延伸保障，並同時作出全城最強 4 大保障，包括︰

1. 保證送每位顧客抗疫旅遊保險，按團隊天數計算，保障細則請參閱保單內容。(本地 1 天遊不適用)

2. 保證 35 天前取消/更改承諾，客人於出發前 35 天前享有 i)取消訂位；ii)更改出發人；iii)更改出發日期或 iv) 轉團之 權利。(自遊行不適用)

3. 保證報名後，如團費下調可享退回差額承諾，適用於推廣期內報 5 月 31 日前出發之同一團號同一出發日期的價格。 (自 遊行不適用)

4. 保證提供每位團友每日一口罩，會於團隊出發時派發，數量按團隊天數計算，請團友自備密實袋。(自遊行不適用)

除此之外，康泰亦積極招攬各行各業合作機遇，康泰表示：「除旅遊業外，香港餐飲及零售市道生意也大受打擊，希望與 各界共同構建消費券平台，鼓勵市民消費，撐起經濟。」如有任何合作查詢，歡迎電郵至 marketing@hongthai.com。