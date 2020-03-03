3個必勝方法助IB學生溫習過往考題

筆者的YouTube頻道和IG經常收到不少學生詢問有關如何有效溫習IB考試，怎樣可以在最短時間溫習最多的內容，以及有效地拿到IB Level 7。過往筆者曾經都是高中學生，也有臨急抱佛腳的經驗，當然筆者勸喻各位讀者一定要至少一年前開始準備IB大考，但是眼見IBDP的大考將近，同學在家中非常茫然，始終學校不會叫學生怎樣溫習，所以筆者決定分享3個溫習技巧幫助各位學生。

1.不要只讀答案，一定要親自做題

由於IBDP的時間非常緊促，IB學生其中一個經常問筆者的問題就是，溫習IB過往考題時，是否可以只是看答案，而不做題？原因是他們不夠時間，但是又想看多些題目，所以才萌生這個念頭。要知道，只看不做，和看韓劇一樣，學生不會動腦筋的，是被動的。學習一定要主動學習，即是我們說的Active Learning，同學應想像練習時候就是考試，應動腦筋如何做題目，訓練解難能力才是辦法。不然的話，同學很容易就會今天看完答案，明天就會忘記，溫習的時間都浪費了。

2.限定60秒的時間解題

以上方法延伸的問題就是同學根本不夠時間做完題目，可能同學希望拿個IB 7分，平均學生會做10年考題，IB有6科，每科都有至少3小時的考卷練習，如果同學不夠時間，不能只看答案，同學應該怎樣做練習呢？筆者過往會限定60秒的解題時間，例如當遇到一條難題時候，筆者會擺定Timer在桌子上，逼自己60秒內解答，始終考試分秒必爭，同學不能總是鑽牛角尖，停留在同一條題目上幾個小時。60秒的時間，同學不應只是等待而是訓練腦袋，迫使自己想辦法解決問題。這題不行了，就看IB答案，即是所謂的Mark Scheme。這樣的做法好處是起碼同學動了腦子，而不是被動的看答案。而且，有些時候，同學看到了答案，那種「啊，原來是這樣解答」的 AHA MOMENT，有助學生增加記憶力。

3.記錄自己的弱點和錯處

當IB學生練習考題時，不能只是向前推進，不斷做新的題目。一定要反思和紀錄錯處。例如60秒方法，學生練習的10題內，有4條需要看答案。這些就要記錄下來，學生可以用黃色的Highlighter記下這道題，知道自己的弱項。然後，溫習不應該只是一次，應該至少兩，三次，當學生下次溫習時，只需要溫習黃色的Highlight問題，但是很可能同學可能又繼續錯同一條的題目，這個之後就要用其他顏色筆記下來，例如可以用紅色，警惕自己。所以到IB大考前一個星期，學生只需溫習雙色的題目，已經是最難的題目，因為其他的題目60秒內你已經解答完成，沒有必要浪費時間在簡單的考題上。

以上三個方法就是筆者以前運用的小技巧拿到五科最高考試成績。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣