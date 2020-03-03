「教徒」「貓奴」必買　日本銀器品牌BIG BLACK MARIA

如果你認為日本銀器品牌設計都一定離不開印第安民族風格的話，那實在太低估日本銀器職人的創意及技藝，好似由本地銀器名所vinavast所引入的BIG BLACK MARIA，2005年由主理人兼設計師青山正隆所創立，推出的銀器款式並非以常見的羽毛或老鷹等等作主打，當中銀器設計不乏從東西方歷史文化中取材，並飾以華麗及舊化手法去呈現。

今季BIG BLACK MARIA就從《新約聖經》故事「東方三博士」引伸出一系列帶有宗教色彩的銀器作品，當中包括：頸鏈、手鏈及戒指分別用上純銀及黃銅兩種素材配以中世紀歐洲風格打造，除了雕刻上立體的瑪利亞之外，其中頸鏈及手鏈長方形寶盒吊墜更可以打開，前者更附上三顆細小的黃金（18K）、乳香及沒藥，藉此呼應「東方三博士」為瑪利亞及耶穌所獻的三份珍貴禮物，論及故事性及雕刻工藝都可謂一絕。

與此同時，BIG BLACK MARIA旗下另一系列Kalico Lucy雖然同樣由青山正隆所主理，但銀器風格則主要圍繞日常生活出發，不時會用上各種活潑的動物作主題，是次他就以貓貓作為主題推出一系列銀器單品，當中不論是頸鏈吊墜、戒指及匙扣均以貓頭作設計，並於貓頭刻劃上不同花紋及鑲嵌各種寶石「點睛」，中性設計適合男女佩戴，即使閣下並非「貓奴」一樣可以買番一對戒指或吊墜當作情侶飾物。