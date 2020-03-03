三界五行：不時不食　健康有益

孔子的飲食智慧是：「不時不食」，按照時令季節選擇最佳食材。當時得令的食物，既好食，又有益。

蘇東坡是識飲識食的大文豪，官運不好，卻深懂「治大國如烹小鮮」的道理，把治國的大智慧，運用在住家菜上，這一點，我們無論身處順境還是逆境，都要學習。

東坡肉，是家喻戶曉的一道菜式，當年蘇東坡落難在黃州，五花腩已是最佳食材，但天天食，俗話說，「食龍肉都無味」，何況肥豬肉？蘇東坡發明了肥而不膩，入口甘香，日日送飯下酒總相宜的東坡肉。也創造了東坡肘子，蘇浙名菜「紅燒蹄髈」與廣東名菜「紅燒元蹄」，都是由這道蘇家菜變身而成。蘇東坡寫了《豬肉頌》：「淨洗鐺，少著火，柴頭罨煙燄不起。待他自熟莫催他，火候足時他自美。黃州好豬肉，價錢如糞土。富者不肯食，貧者不解煮。每日起來打一碗，飽得自家君勿管」。鍋洗亁淨，慢火煮，環保節約，就這麽簡單。

蘇東坡懂得葷素搭配，對野菜也有心得，他與高僧友善，總不成「打爛齋鉢」請和尚食豬肉吧？他曾作詩句記錄真情：「時繞麥田求野薺，強為僧舍煮山羹」，春天薺菜肥美，他親身到田野採摘，這山羹，勝過海味山珍。

「竹外桃花三兩枝，春江水暖鴨先知。蔞蒿滿地蘆芽短，正是河豚欲上時」。春江水暖，東坡先生不食鴨，卻用當時得令的蔞蒿、幼嫩的蘆芽與野生河豚一爐共冶（溫馨提示：蔞蒿與河豚都用毒，須先排毒後烹調）。