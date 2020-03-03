銀髮一族　悠閒知性之旅　尊享精選優惠

【營業資訊】近年喜歡旅遊的「老友記」愈來愈多，除了因為退休後時間選擇更靈活，心底裏也希望自己「退」而不「休」。希望多出去走走看看，領略大千世界，令自己心態更年輕。有見及此，金怡假期最新帶來「銀髮一族•尊享優惠」。60歲或以上客人，凡於三月三十一日或之前報名指定於六月三十日或之前出發之團隊，每位 可享額外拆扣HK$500元！

為了令一眾「老友記」能夠寫意出走，享受知性之旅，我們特意精選了一系列團隊。當中包括位於亞洲機程較短的緬甸，讓您輕鬆出發。欣賞壯觀的宗教遺址之餘，更可感受千年的歷史文化以至如畫般的自然美景，令您樂而忘返！

不能錯過的還有非洲一帶，帶您尋幽探秘，包括北非摩洛哥，感受北非一千零一夜風情。到訪三毛筆下「撒哈拉沙漠」， 騎駱駝漫遊黃沙萬里沙漠，體驗遊牧民族的生活。重點推介文明古國埃及，閒遊位於紅海的著名度假勝地 - 洪加達，享受其水清沙細。更可出海浮潛，欣賞珊瑚之樂，盡情放鬆身心！我們亦精選南非團，嶄新安排乘坐觀光直升機，高空俯瞰開普敦。中非地區可選擇維多利亞瀑布，遊覽世界三大名瀑布之一，感受此跨國性的大瀑布，也是目前世界上最高的瀑布。亦可乘坐直昇機從上空觀看，感受瀑布的水霧如下雨般，場面壯觀。

來到中長機程的澳洲，帶您輕鬆閒遊塔斯曼尼亞。您可乘坐小型觀光飛機，從空中多角度鳥瞰酒杯灣，一睹它在純白的沙灘上閃耀的絕色美景，回程增遊墨爾本市內風景。

最後還帶您暢遊歐洲國度中，最年輕的國家之一「愛爾蘭」。造訪由約四萬根在海中突出的黑色巨大玄武石柱所組成，以壯觀地形地貌、流傳千百年神話傳說而聞名的「巨人堤道(UNESCO)」。特色景點還有到訪最古老的酒廠之一「老布什米 爾斯酒廠」，一嘗聞名的麥芽酒釀，了解愛爾蘭的威士忌酒歷史。

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