植入雲台！　vivo「零毛孔」概念機

車有概念車，國內手機廠vivo也喜歡發表概念手機，前兩年便先後發表APEX 2018及2019，藉此Show Off新技術。剛剛的2月底廠商又發表了APEX 2020，當中不少黑科技都叫人眼前一亮！

APEX 2020將以往的的「瀑布芒」進一步升級，其6.45吋屏幕左右彎曲幅度達120度，完全包覆機側，視覺上看不到左右黑邊，配合虛擬壓感按鍵，全機一體成形，甚具未來感。為達到「零毛孔」效果，前置16MP鏡頭改為屏下隱藏式設計，鏡頭前方的屏幕透光率是一般屏幕的6倍，以達致取景作用，配合軟件演算法及四合一感光技術，可改善光線干擾及高雜訊等問題。

後置鏡頭雖然只有兩個，但每個都好特別，一個是潛望式鏡頭，內裏固定鏡片及移動鏡片各有2組，全個模組僅有6.2mm厚，卻能造到5倍至7.5倍光學變焦，比常見的光學、數碼混合變焦更優秀。另一個則是雲台式鏡頭，顧名思義可如手持雲台般前後左右傾斜，防震程度較一般OIS技術高出200%，手持拍攝自然更清更定，也有效延長曝光時間，喜愛夜拍的用戶實畀Like！

其他黑科技還包括超誇張的60W無線快充，20分鐘就能充滿2,000mAh電池；「即時路人消除」拍攝功能，可把擾人的路人甲剷走；「第三代屏幕發聲」技術，去除喇叭並提升音質。按照歷史，縱然APEX 2020不會在市場發售，但當中不少功能都有機會移植至量產化的NEX系列手機上，令人更期待這部旗艦機推出。