去澳洲都只係$3899 起？真係呀！！

【營業資訊】美麗華旅遊今期推出了多個精選旅遊團，其中澳洲昆士蘭6天團，前往陽光海岸，參觀薑工廠樂園、堅果工坊；再去黃金海岸歡樂農莊觀看剪羊毛、牧羊狗趕羊等表演；亦會到訪布里斯本南岸公園、袋鼠角觀光；最重要係，團費只係$3899 起，真係平到你唔信呀！！

【澳洲昆士蘭州 6 天抵玩團 (AABB06) $3,899 起/位】

淨係去澳洲唔夠？帶你去埋汶萊啦！去澳洲+汶萊兩個國家，都只係$5,999 起，真係平到笑！行程會暢玩華納兄弟電影世界、海洋世界、歡樂農莊；重本增遊5 分鐘直昇機體驗，高空俯瞰海洋世界、南港海路、南斯德布魯克島等等，享受屬於您的神奇經歷；再飛去汶萊，體驗傳統水鄉村落之旅，乘渡船及品嚐汶萊特色糕點；仲會喺汶萊出名嘅水晶公園、傑米清真寺(外觀)、蘇丹銀禧紀念館、回教清真寺、蘇丹皇宮(外觀)、奧馬阿里清真寺(外觀)打卡影相！

【澳洲+汶萊7 天親子團 (AAEF07) $5,999 起/位】

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