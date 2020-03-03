本日日本：街霸STREET FIGHTER　3月打到福岡

由3月13日起，機會嚟啦，阿龍！於福岡市科學館內將舉行STREET FIGHTER「比我更強的傢伙們」世界展！（設計圖片）

由街機到入屋家庭電玩的街霸STREET FIGHTER，可說是格鬥電玩長青樹。要數到最經典的，必然是有8個角色可選擇的街霸II。由3月13日起，機會嚟啦，阿龍！於福岡市科學館內將舉行以「比我更強的傢伙們」為題的STREET FIGHTER世界展，將會展出STREET FIGHTER遊戲角色、封面及海報的原畫，更會揭秘初代遊戲誕生的構想藍本、企劃書、美術設計等珍貴資料。除此之外，展內亦設有體驗遊戲，讓來大家搖身一變成為遊戲中的角色，可以打出傳說中的「波動拳」呢！

街霸STREET FIGHTER 「比我更強的傢伙們」

日期：2020年3月14日（六）～5月24日（日）

時間：9:30am～6:00pm（5:30pm最終入場）

休息：逢星期二休息，3月31日及5月5日除外

地點：福岡市科學館 3樓企劃展示室 / 福岡市中央區六本松4-2-1

交通：七隈線的六本松站（科學館前）下車，3號出口步行前往

入場費：￥1,100（約HK$43）起