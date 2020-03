Bentley Mulsanne　最後探戈

賓利 (Bentley)旗艦級車型的Mulsanne,即將於今年春季後停產。跟它所搭載、無間斷生產60年、堪稱是車壇使用時間最長的6.75L V8引擎,齊齊告別車壇。屆時Mulsanne「大當家」之位,會交由Flying Spur來接班。廠方高級客制化部門Mulliner,為紀念 Mulsanne光榮引退, 精心打造一款全球僅限量生產30輛的告別作 Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner ,以作Mulsanne與傳奇的6.75L V8引擎的最後探戈。

隨着歐盟逐步收緊汽車廢氣排放,到全球汽車業朝向電動化這個不爭的事實,加速大容積引擎甚至是一個車系的終結,Mulsanne便是一個活生生的例子。而對賓利其他車系而言,似乎加入Hybrid混合動力系統,暫時是廠方可預見又最可取的出路。繼早前廠方為品牌旗下首款SUV推出搭載插電式混合動力的Bentayga Hybrid,使之成為首款插電式混合動力的豪華SUV。 廠方最近宣布已計劃在2023年為準大當家Flying Spur推出Hybrid版。

說回Mulsanne,早於1980年面世,設計、製造、人工裝嵌到出廠,全都到英國總部Crewe完成,至今也一樣。所搭載的6.75L V8引擎,早在1959年已應用於Bentley S2身上。儘管多年來經過無數次優化及重新設計,但60年來無論是引擎基本運作原理以至尺寸大小,一直保持不變。就是基於這個充滿傳奇的原因,高級客制化部門Mulliner特別以擁有537 hp及 1,100 Nm強大動力輸出的現行Mulsanne Speed為基礎,及啟發自連續60年生產的傳奇6¾L引擎的設計靈感,限量打造僅30輛的 Mulsanne 6.75 Edition by Mulliner 。待生產完成,Mulsanne 便告真正停產,不再會有後繼車款,「大當家」之位,會交由Flying Spur來接班。

為凸顯它是最後30輛搭載傳奇6.75L引擎的Mulsanne,Mulliner為車身和車廂注入不少專屬元素。首先是作為動力核心的引擎,分別地鑲上刻有「One of the Last Thirty L Series V8 Engine」、引擎編號、負責人手裝嵌的工匠簽名的金屬銘牌及「EDITION 6.75」專屬徽飾。門檻位置和波棍台上就鑲上刻有「 6.75 Edition 」、「Celebrating 60 years of the L Series V8 Engine」及「One of Thirty」等字樣的金屬銘牌。前輪拱後方、投射在地上的LED迎賓燈及座椅椅背亦可找到「EDITION 6.75」專屬徽飾蹤影。中控台上3個圓錶,包括左起的油量計、時鐘及水溫計,錶面均注入了引擎內部繪圖。冷氣出風口旁的調控小圓鍵,採用跟引擎機油蓋相同、但經迷你化的設計。