生活夜校：八大菜系邊個最鮮？

浙江菜是中國八大菜系之一，以選料講究、烹飪獨到、注重本味、製作精細為特徵，當中又可細分為杭幫菜、寧波菜、紹興菜及甌菜（溫州菜）4大類，宋嫂魚羹正屬於杭幫菜。發源於杭州的杭幫菜是浙菜最重要的流派，自80年代開始更獨立成菜系，多數用爆、炒、燴、炸的方式烹調，味道清鮮爽脆，呈現原汁原味。

寧波菜主要是海鮮料理，鮮鹹合一，講究嫩滑。紹興菜洋溢着江南水鄉風味，常以河鮮、家禽、豆及筍入饌，加上經常用到紹興酒，所以香味特別濃烈。溫州菜同樣以海鮮料理馳名，着重刀功，輕油輕芡，秉承着清淡鮮美的獨特色彩。

西湖不僅是杭州最著名的景點，同時是中國十大風景名勝之一，更被列入《世界遺產名錄》，秀麗的湖光山色譽滿全球。宋代文學家蘇軾亦曾盛讚：「天下西湖三十六，就中最好是杭州。」早在南宋時期已選出西湖十景，包括平湖秋月、蘇堤春曉、花港觀魚、柳浪聞鶯和三潭印月等。由於值得欣賞的景觀實在太多，千百年來時有轉換，2007年重新評選的西湖新十景就有六和聽濤、湖濱晴雨、萬松書緣、三台雲水和梅塢春早等，全部都值得一遊。