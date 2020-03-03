侵略者受追捧　致敬之作拍出高價

跟香港有甚深淵源、從來不以真身示人的法國街頭藝術家Invader（侵略者），深受70年代經典電子遊戲《Space Invaders》影響，自90年代開始以遊戲中的角色創作街頭馬賽克，而且作品散見於全球多個大城市，包括在東京出現的多啦A夢、在紐約出現的電子猩猩等，試圖提醒世人在科技進步下，數位資訊正步步入侵日常生活。

Invader的街頭作品不但吸引大量粉絲，亦於拍賣市場受到追捧。以作品《別名：香港第59號》為例，它是一幅由紅、白瓷磚砌成的「Space Invaders」圖案，曾於中環龍和道出現，贏來極大回響之餘，更於拍賣會上錄得268萬港元的成交價！

至於最近在巴黎舉行、一個紀念達文西去世五百周年的現代藝術拍賣會上，以超過48.2萬歐元（約406萬港元）高價拍出的《扭計骰蒙娜麗莎》（Rubik Mona Lisa），乃Invader的首幅扭計骰大作，由330個扭計骰拼砌而成，是向名畫《蒙娜麗莎》致敬之作，相當有噱頭，難怪能比事前估價的15萬歐元（約127萬港元）高出逾3倍！