【深夜字聊】自行觀察是否性功能衰退

Q：本人男性，50歲，放假與女友Book酒店住，怎知掃興收場。當晚吃自助餐也喝了不少酒，然後返房間一起浸浴和看電視，我特意服助勃起藥(找醫生處方的)，希望狀態變好。之後我想做愛，女友說有睡意 ，但我們仍繼續進行，怎料一直處於半軟狀態，最後草草了事。其實自40歲起已是勃起狀態不穩定，現在連食藥都唔得，是不是性功能衰退到難以挽救？抑或要找醫生加藥？謝謝。

阿羅

A：不少男女們也都會誤解了，以為只要服用了助性藥，身體便會自然產生「自動波」的性反應，陰莖能強勁勃起至完成性行為。事實上男性服用了助性藥後，譬如他在當時當刻不在狀態，如雙方性趣不足、缺乏性亢奮和蠢蠢欲動的情慾高漲情緒、酒醉、伴侶心情不好、慣性遷就等等，此等負能量已足以抵制了藥性的良好發揮，處於低落的身體狀態會抵擋着藥力。也即是說，助性藥物並不能駕馭了身體需要，並不然是萬試萬靈的藥品，就算是服用更大的劑量亦會於事無補。

所以你毋須灰心，應告訴自己和伴侶，該次服藥無效，並非性功能情況已差至「食藥都唔得」，而是因為當時有着其他負面因素促使發生心理性性機能障礙。若回到當時，於女朋友喊累時，雙方好好睡一覺，待酒精影響褪卻，讓體力和情慾興致亦得恢復時才做愛，助性藥的效力自然會發揮。

閣下可自行觀察，只要個人通常於清晨半醒時分能夠自然勃起，即有晨勃，即表示本身沒有太嚴重的生理性機能障礙困擾。要解決心理性的性機能障礙，還得靠你們具備耐心喚起雙方之性趣，在最佳的身心狀態下親熱，助性藥才能作有效的支援品。維持個人的性自信，屢次性交失準而使心理壓力太大，會形成惡性循環，使男性漸失自信心和對性逃避起來。建議首先第一步便是放輕心理負擔，進行床笫生活過程中嘗試增加愛撫，當雙方感到非常有需要和情慾熾熱，自會有所求。

李偉儀