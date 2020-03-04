預測：月中前，天災及廣泛事故或會較頻，宜檢討各項保險計劃。

白羊：感情關係不穩，固有問題或會較易浮面，宜正視情況，並加以溝通，將有助發展。

金牛：工作運欠佳，宜檢討及重整工序流程。體能不穩，宜作體檢、排毒、減肥療程等。

雙子：感情及親子關係或較不穩，宜與家人和伴侶多溝通、多交流，將有助增進情誼。

巨蟹：情緒不穩，宜多休息、多放鬆。家庭運欠佳，宜多關注家人經濟及健康等情況。

獅子：辭令及思考力不穩，不論公私，宜多加集中。在學朋友宜溫故知新，為考試準備。

處女：財運欠佳，宜檢討及重整財務，多格價多比較，助削減部分開支，以達長遠改善。

天秤：人氣欠佳，情緒不穩，宜嘗試放鬆。多運動及多作戶外活動，可助維持身心平衡。

天蠍：精神士氣偏低，故易感疲倦，宜多注意健康，宜作周年體檢、減肥及排毒等療程。

人馬：社交運欠佳，人事問題及變動較頻，新舊臉孔交替，更是分清敵我之期，宜看開。

山羊：事業運欠佳，宜進行公事重整與檢討。重大公事勿一意孤行，宜多尋意見與資料。

水瓶：海外升學、移民、旅行等大計，宜多加檢討。為免變數宜多作後防，助提升勝算。

雙魚：社交圈中人事變動持續較頻，宜注意待人接物等態度，若遇有磨擦，宜自我檢討。