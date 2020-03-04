三界五行：醫食同源 食出健康

神農氏嘗百草是分辨哪些東西可以食或不可以食，對人體有甚麽好處和壞處。（互聯網）

中華傳統醫學，有兩個重要宗旨，一是「醫易同源」，二是「醫食同源」。

「醫易同源」，醫是醫學，易是易學，源是天地的自然規律。老子在《道德經》解釋這個道理：「人法地，地法天，天法道，道法自然」，人類依靠大地的環境而生存；大地根據天氣變化之道，有四季、冷暖、乾濕、風雨、時疫；依循這個道理，就是順應自然。醫學與易學都必須以這個自然規律為本。

「醫食同源」，上古的神農氏，是中華醫藥的始祖，他既是農學家，也是醫學家，更是營養學家。神農氏嘗百草，目的是分辨哪些東西可以食，哪些東西不可以食，哪些食物對人體有甚麽好處和壞處，

二千多年前，王宮的太醫分兩大類，一類是食醫，一類是疾醫。食醫地位最崇高，既懂醫，也懂食，擔當祖師爺神農氏的角色，專門安排皇室貴族的營養膳食，根據不同年齡、性別、體質、健康狀況而設計食譜，通過五穀雜糧、葷素的搭配，食出健康，以食代藥，達到「治未病」的效果。疾醫是「治已病」，太醫院有詳細分工，最高級別的是內外婦兒科都精通，往往擔當太醫院的問責人。另外，又有專家級醫生，心肺、神經、消化、生殖、婦産、兒科、創傷……而這些疾醫，也必既懂醫又懂食，因為中醫講「戒口」，甚麽病宜食甚麽？忌食甚麽？必須清楚。這就是「醫食同源」的原理。

方向宇