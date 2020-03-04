征選遊：深入哈薩克百年市集搵美食

室內主要是食用濕貨，當中哈薩克人以羊、馬或駱駝奶製成的乳製品最有挑戰性。（李家俊攝）

從香港前往哈薩克，直航第一站必定是該國前首都阿拉木圖（Almaty），於哈薩克語解作「盛產蘋果的地方」，因此隨便買個來果腹一定沒有揀錯！不過，哈薩克國土之大又怎會只有蘋果？建議各位吃貨要來到位於Zhibek Zholy大街上，始建於1875的Zelyoniy Bazaar走一趟。話說它因綠色的外觀，而被當地人灌以Green Market之名。

然而，這室內戶外兼有的市集，外邊主要是羊毛製品、日常生活品和帶點遊客味的紀念商品。室內則主要是食用濕貨，當中哈薩克人以羊、馬或駱駝奶製成的乳製品有酸帶苦的，又有帶有酒香的，有液體的也有咬蹦牙的，可以話味道最為挑戰大家味蕾，但又的確令人大開眼界，更聞說具有護肺功效，唔知依家有無因此而炒貴曬兼無貨呢？

唔玩重口味，場內的乾果區是大家shopping之選，每個檔攤都將腰果、核桃、無花果及杏脯等食品放得整潔又整齊，而且仲夾好色調，加上價格相宜又可議價，真是十分吸引，用來當手信一流！

Zelyoniy Bazaar

營業時間：9:00am~7:00pm（星期一休息）

地址： Zhibek Zholy Street 53, Almaty