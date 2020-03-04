今晚食乜：自製Tapas 蒜香鱈魚便餐
2020年03月04日 15:00
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今晚食乜：自製Tapas 蒜香鱈魚便餐（互聯網）
呢幾日煮來煮去都係中日菜式，今日一於學整西班牙Tapas，用鱈魚及薯仔炮製成一味蒜香鱈魚Tapas，當輕食又得，作酒餚又得，就算當作餸菜亦得，最重要是係一味老少咸宜嘅Tapas美食。
材料：
鱈魚 2塊
鹽 少許
薯仔 150克
蘑菇 5~6片
鹽、胡椒粉 各適量
橄欖油 1/2杯
蒜粒 適量
紅辣椒 1隻
多士 適量
歐芹碎 適量
調味：
蒜粒 適量
混合香草 適量
白酒 半湯匙
橄欖油 半湯匙
胡椒粉 適量
做法：
1. 在鱈魚上撒鹽，閒置10分鐘去除多餘水分後索乾水分。
2. 將調味放入密實袋中拌勻，放入鱈魚撈勻後放入雪櫃。
3. 薯仔原個清洗索乾水後以微波爐保鮮紙包裹後放入微波爐，以500W加熱3分鐘，取出去皮切件，撒上鹽和胡椒粉調味。
4. 蘑菇切半，撒上鹽和胡椒粉調味。
5. 取出鱈魚，用廚房紙抹去多餘水分，切成3等份。
6. 燒熱鑊，下橄欖油，放入蒜粒及去籽紅辣椒，待發出香味後放入薯仔件、蘑菇件及鱈魚件煮5至6分鐘，直到鱈魚煮熟。
7. 灑上歐芹碎，將食材放在多士面享用。