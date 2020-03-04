今晚食乜：自製Tapas　蒜香鱈魚便餐

呢幾日煮來煮去都係中日菜式，今日一於學整西班牙Tapas，用鱈魚及薯仔炮製成一味蒜香鱈魚Tapas，當輕食又得，作酒餚又得，就算當作餸菜亦得，最重要是係一味老少咸宜嘅Tapas美食。

材料：

鱈魚 2塊

鹽 少許

薯仔 150克

蘑菇 5~6片

鹽、胡椒粉 各適量

橄欖油 1/2杯

蒜粒 適量

紅辣椒 1隻

多士 適量

歐芹碎 適量

調味：

蒜粒 適量

混合香草 適量

白酒 半湯匙

橄欖油 半湯匙

胡椒粉 適量

做法：

1. 在鱈魚上撒鹽，閒置10分鐘​​去除多餘水分後索乾水分。

2. 將調味放入密實袋中拌勻，放入鱈魚撈勻後放入雪櫃。

3. 薯仔原個清洗索乾水後以微波爐保鮮紙包裹後放入微波爐，以500W加熱3分鐘，取出去皮切件，撒上鹽和胡椒粉調味。

4. 蘑菇切半，撒上鹽和胡椒粉調味。

5. 取出鱈魚，用廚房紙抹去多餘水分，切成3等份。

6. 燒熱鑊，下橄欖油，放入蒜粒及去籽紅辣椒，待發出香味後放入薯仔件、蘑菇件及鱈魚件煮5至6分鐘，直到鱈魚煮熟。

7. 灑上歐芹碎，將食材放在多士面享用。