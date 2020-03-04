本土遊：西貢橋咀洲　有時限的退潮之旅

最近大家為了呼吸一口新鮮空氣，紛紛走到一些少人流的地方。很多人會選擇登山，空氣好還可以鍛煉身體。但是登山還是需要一定的體力，變數也較多，未必人人適合。其實，郊遊也是一個很好的選擇。香港有大大小小的島嶼，既能看看不同的風景，也需要一定的運動量，人也不多，是一個走走散心的好去處。

這次小記要為大家介紹的是位於西貢外海的橋咀洲；橋咀洲又名橋咀島，其特色是只在退潮時才會出現連島沙洲，見到島與島連接的景色，所以去之前要先查好漲潮的時間，不然很可能要滯留島上了。

去橋咀島的交通也很方便，乘坐市區來往西貢的各線巴士或小巴到達西貢總站，旁邊就是西貢公眾碼頭，碼頭旁邊就會有去橋咀島的小船，船票是HK$30來回，注意要保存好船票，回程要憑票上船的。船大概是10-15分鐘一班，船程約10-20分鐘。

下船就是橋咀碼頭，可以看到連島沙洲了，便可以開始拍拍拍模式了。橋咀島的景色優美，空氣清新，隨手都能拍出好看的照片。經過沙灘就會到那條退潮之路。要注意的是那條連島的路上都是小石頭，凹凸不平，最好穿方便行走和耐髒的鞋子。

走過小石路就會進入另一個島，要走一小段上山路，走到頂就可以看到對面一座座小小的山，非常美的構圖。沿着樓梯走下去又是另一番景色。最後原路折返離開就結束了。

這次小記由等船到出島總供用了4小時，拍照的時間還是蠻多的，大家要預計好時間，最好是早一點前往。島上有一個小賣部，就在橋咀碼頭附近。橋咀島雖然不太大，但是閒來無事走一走還是不錯的選擇，在家太無聊的話，都要找一個較安全的地方歇一歇。