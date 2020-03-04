潮學唐伯虎　齊作藏頭詩

最近又興番玩藏頭詩，係咪大家都心癢癢想寫番首呢？

藏頭詩其實是一種文學手法，屬嵌字文，簡單來說即是將有特別意思的文字嵌進詩中。

藏頭藏尾都得

基本上，那些文字藏或嵌在詩中那個位置是不設限的，但通常有一定規律性。最常見的是放在每句的頭一個字，因些又被稱為藏頭詩；若放在每句末，則叫作藏尾詩。大家可曾記得在電影《唐伯虎點秋香》，唐伯虎入華府前便藏了「我為秋香」四字在買身契中？這點子其實是來自《唐寅詩集》裏的一首藏頭詩《我愛秋香》，「我畫藍江水悠悠，愛晚亭上楓葉愁。秋月溶溶照佛寺，香煙裊裊繞經樓。」

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