潮學唐伯虎 齊作藏頭詩
2020年03月04日 16:00
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想學唐伯虎作藏頭詩？都唔係咁難啫！(設計圖片)
最近又興番玩藏頭詩，係咪大家都心癢癢想寫番首呢？
藏頭詩其實是一種文學手法，屬嵌字文，簡單來說即是將有特別意思的文字嵌進詩中。
藏頭藏尾都得
基本上，那些文字藏或嵌在詩中那個位置是不設限的，但通常有一定規律性。最常見的是放在每句的頭一個字，因些又被稱為藏頭詩；若放在每句末，則叫作藏尾詩。大家可曾記得在電影《唐伯虎點秋香》，唐伯虎入華府前便藏了「我為秋香」四字在買身契中？這點子其實是來自《唐寅詩集》裏的一首藏頭詩《我愛秋香》，「我畫藍江水悠悠，愛晚亭上楓葉愁。秋月溶溶照佛寺，香煙裊裊繞經樓。」
自動生成器幫手
若自問墨水欠奉，但又想憑詩表達一下，網上有些藏頭詩產生器/自動生成器，例如：https://gengen.co/zh_hant/official/kangxi_poem，可以幫到大家。只要輸入你想嵌入的特別字句，例如：表達愛意的「愛你三萬年」，鼓勵性的「全民抗疫」等，然後選擇詩句長度(五言或七言)和嵌入方法(例如放在句第幾個字，甚至是斜放)，系統便會Gen出一組詩句，唔鍾意可再按「產生詩文」，再Gen出下一組，簡單快捷，你都可以係唐伯虎啦！