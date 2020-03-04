Hyundai i30 Fastback N　私欲之棍

對於喜歡棍波車那種自主操控的車迷，家陣想買架新款棍波車來滿足一己私欲，選擇雖少，但起碼都叫仲有得揀。講到最近新抵港的選擇，便有來自韓國的現代汽車(Hyundai) i30 Fastback N 。

打着「N」高性能旗號的i30 Fastback N，是繼去年輸港的i30 N Performance後，第二款輸港的i30N版本。最大不同的是，i30 Fastback N是一款採用大斜背設計的五門五座位揭背Coupe，與五門五座位Hatchback的i30N Performance相比，車身長度略多120mm，車高則稍下降32mm，至於車身闊度及軸距則保持不變。據廠方公布其綜合油耗來到8.3L/100km，僅較Hatchback版多1L/100km。

兩個版本均由廠方N Performance高性能部門操刀及於著名的紐布寧進行深度改良，配備Overboost超增壓功能的2.0L直四渦輪增壓引擎和六前速手動波箱的相同動力規格。擁有高達275ps馬力，其Overboost超增壓模式能於極短時間內將扭力提升7%，瞬間超越對手，啟用Launch Control彈射起步功能，可於6.1秒完成0~100km/h加速。車載5種駕駛模式，包括提供多達1,944種駕駛組合，由動力輸出、轉向反應、懸掛硬度、限滑差速器反應、自動補油程度、排氣喉聲浪及車身穩定系統等，均可自訂的N Custom模式。

試駕時，最感過癮的莫過於看着N儀錶板上、源於賽道的換檔提示燈由白色、橙色再轉成紅燈，方手動轉上一個波檔，以用盡每個波檔的潛力。值得一提是車載自動補油功能，攻彎期間降檔之時能發揮最大作用，透過自動增加引擎轉速帶來流暢又穩定降檔過程。想體驗這種「私欲大滿足」的駕駛樂趣，靠小編齋噏梗係唔得啦，試過你就知。

規格表

車型：五門五座位揭背房跑車

引擎：四汽缸直噴渦輪增壓

容積：1,998c.c.

最大馬力：275ps/6,000rpm

最大扭力：352Nm/1,450~4,700rpm

傳動：六前速手波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：(前)麥花臣、(後)多連桿

制動：(前、後)通風碟

0~100km/h：6.1秒

車身體積：4,455×1,795×1,419mm（長×闊×高）