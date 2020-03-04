生活夜校：使用塔羅冷知識　一切隨心而定

這一期會講塔羅的冷知識，與其說是冷知識，不如說是塔羅牌的能量問題。其實塔羅本人沒有能量，所謂的能量都在人身上，但是這些能量會不會影鄉塔羅牌呢，不同塔羅師的能量會不會影響結果呢，我們從各方面來了解一下吧。

【塔羅牌會不會吸收別人的能量】

戴水晶的朋友都知道，自己佩戴的水晶最好是不要讓別人碰到的，因為會吸收別人的能量，影響當中的氣場。對塔羅來說是沒有這一種說法的，它本身不具備任何的能量或靈力，主要視符牌主的意願，當然看牌的人也要尊重這副牌，不要故事損壞，或像對啤牌一樣會折彎，那是不太禮貌的。就好像塔羅師幫別人占卜也最好是由被占卜者抽牌、洗牌，會有更好的效果。

【如何淨化塔羅牌】

塔羅作為一種占卜的工具，有機會會吸引了使用者的負能量，和水晶一樣可以做一下淨化的。可以用有淨化功能的水晶放在塔羅牌上一晚作淨化，也可以用「鼠尾草」煙燻淨化。如果沒有任何的工具，也可以重新按次序排一次78張牌放一晚上，就可起到重新啟動的功效。

【塔羅占卜是否需要找同一個塔羅師】

塔羅占卜其實是不需要找同一個塔羅師的，但如果是同一個問題的延續問題的話，那還是找同一個比較好。因為他會更了解你的情況，更懂如何、從那個方向去為你占卜、解讀。當然如果是同一個問題如果沒有任何大的變數也不建議再找別的塔羅師，因為這樣代表你自己內心有一個答案，再占卜也是無用功。

【不宜使用塔羅占卜的情況】

有三個情況下不太建議使用塔羅占卜，第一是精神不佳時，並不是就塔羅會吸走使用者的能量，而是你要專心的去占，去推測牌意，所以生病或心情不宜時，其實會影響到自己的客觀性。第二是不誠心者不算，如果不相信、不尊重的話那為甚麼要占卜了，沒有意義。第三是過去的事不算，塔羅是預測的工具，過去的事情也沒必要測，除非是重要的啟示或對人生有至關重要的影響，那還是可以測的。

其實塔羅牌本身是沒有任何的禁忌和使用儀式的，更多的是使用者和擁有者的想法，「心誠則靈」，無論對東西方玄學來說都是一樣的。塔羅是一種占卜的「工具」，它不是甚麼超越生靈的存在，但對它還是要有尊重，才會給你好的回應。