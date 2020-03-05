【信不信由你】食牛可以抗疫

早幾日有玄學家話睇《龍珠》及《唐詩三百首》可以抗疫，旋即人人爭住着悟空衫、睇《龍珠》漫畫同動漫兼睇詩等，之不過，原來師都有話「食住抗疫」，食咩？之咪係牛肉同龍脷柳等，點鮮？「由於牛、龍可以散火毒，牛亦代表牛肉，喺防疫醫療方面，鼓勵大家食多啲牛肉，牛肉裏面有鋅，有助增強體質，可以防病。至於龍，中醫用嘅龍脷葉，入藥可以清熱毒，食龍脷柳，亦係其中一樣防疫食物，因為呢啲都係龍嘅密碼。」

由於牛肉非常容易選購得到，而且部位非常多，有牛西冷、和牛扒、牛舌和牛雜等，可以用來煎炒煮炸等。至於龍脷柳，則可以用來炮製老少咸宜嘅粟米魚塊或龍脷魚卷等。一於齊齊學煮以水果果酸令牛腩軟腍嘅果香牛腩喇！

果香牛腩

材料：

坑腩 2斤

紅蘿蔔 1條

白蘿蔔 1條

葱 10條

薑片 6片

京葱 1斤

洋葱 1個

蓮霧 2個

梨 1個

水 2公升

香料：

花椒 10克

八角 10克

草果 10克

紅椒乾 10克

桂皮 10克

甘草 10克

小茴 10克

調味料：

醬油 500毫升

豆瓣醬 3湯匙

胡椒粉 1茶匙

米酒 200毫升

做法：

1. 坑腩洗淨後汆水，用大火煮大約15分鐘，逼出所有血水，令牛腩更易入味。

2. 鑊燒熱，加油後爆薑葱，聞到香味後，加入豆瓣醬爆香，之後加入其他「調味料」，慢慢炒出香味。炒好調味料後，轉中火加入「香料」炒勻，加水煮滾。

3. 放入蓮霧及梨，煮滾後加入京葱及洋葱，再煮滾後放紅蘿蔔、白蘿蔔煮滾。

4. 加入坑腩，大火煮滾後轉中火燜90分鐘，然後熄火焗20分鐘即成。