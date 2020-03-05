果粉聚焦：久石讓40年精選 Apple Music有得聽

疫情嚴峻、人心敗壞，在這個荒誕走板的時代想排難解憂、洗滌心靈，沒有比投入日本殿堂級音樂家久石讓的音樂世界更為適合。大師的音樂向來很有治愈性，但以往大碟、歌曲要分別購買或下載，聽下來有點麻煩，幸好最近大師將其四十年音樂生涯輯錄成終極精選《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》，果粉們即日起就可經Apple Music聽到。

精選共收錄了超過兩小時由他本人指揮及鋼琴演奏的音樂，網羅動畫、電影等配樂代表作，當中包括宮崎駿動畫配樂《天空之城》、《龍貓》、《千與千尋》、《風之谷》、《幽靈公主》、《再見螢火蟲》、《崖上的波兒》、《哈爾移動城堡》等，還有北野武導演作品 《菊次郎的夏天》、《大佬》、《壞孩子的天空》、《花火》，以及《禮儀師之奏鳴曲》、《輝耀姬物語》等感人創作。此外，久石讓的畢生作品，包括三十張大碟亦已經同步加入Apple Music的串流歌庫，樂迷不容錯過！

《Dream Songs: The Essential Joe Hisaishi》on Apple Music：