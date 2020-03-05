【對自己好啲】高CP酒店外賣

自問已經唔係一個勤力嘅人，仲要口罩屬「赤貧」級，盡量避免踏出家口，開餐只好選擇叫外賣喇！兩個人開餐茶記都要舊零兩舊水喇，加幾少少錢已經可以柯打到酒店級美食，最重要係，五星級酒店嘅外賣款式超多，仲可以一次過食勻多國菜之餘，仲要用料優質，味道有保證，絕對係高CP之選，有得揀唔係唔揀呀？

新界旺角多元外送選擇

新界及旺角東嘅食饕選擇多，因為帝港酒店集團旗下有4間酒店，分別位於旺角東港鐵站、石門、沙田及荃灣汀九，同步推出「原味粵饌」外賣及外送美食，只需透過電話或網上、於取貨日期或時間預早最少1個鐘預訂即可，消費滿HK$500仲免費送上門（外賣自取時間由中午12時至下午1時30分、晚上6時30分至9時30分）。食物選擇超多，有黑松露珍菌炆伊麵、白灼娃娃菜、蝦餃皇、黃金炸饅頭；櫻花蝦醬炒龍躉球 拼蟲草花鮮菌如意炆玉子、燒汁牛肉炒烏冬、泮香芹小耳、筍尖鮮蝦餃、古法糯米糍；金牌黑豚叉燒伴玫瑰豉油雞拼蔥油海蜇頭等，統統只需百零蚊起，以5星級酒店而言，CP值超高！

尖東西九龍西日好滋味

如果閣下身處尖東附近，亦有好選擇，千禧新世界香港酒店就推出了外賣午市套餐，消費滿HK$500即免費外送到尖沙咀及九龍站等；足不出戶都可以品嘗到幾間餐廳嘅招牌滋味，包括由日籍名廚苗加昌彥設計嘅日式便當套餐，包括炒牛肉片伴薯仔沙律、鹽燒鯖魚、醃製松葉蟹肉及菠菜伴芝麻醬及吉列豬柳4款料理，配上白飯、麵豉湯及辣味鱈魚籽伴醃菜，都只係百零蚊，較附近茶記都只係多幾十蚊，對得住自己個五臟廟喇！