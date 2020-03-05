Bentley第3代Flying Spur　史上3個第1次

賓利(Bentley)全新第3代Flying Spur抵港，試駕車屬First Edition版。跟一般的標準版相比，First Edition的最大分別是限定生產期僅12個月，車上特別刻有以英國國旗為設計靈感、分別注入First Edition及1字樣的專屬徽飾，以凸顯First Edition獨特身份。

全新第3代Flying Spur首次載入電子全輪轉向系統、首次引入車頭自動升降B字雙飛翼廠徽(附迎賓照明及自動感應功能) 及首次起用立體菱形門板內飾。動力方面，與全新Continental GT一樣，搭載6.0L W12 TSI雙渦輪增壓引擎和ZF八前速雙離合波箱，最大馬力及扭力分別635ps和900Nm，3.8秒完成0-100km/h，極速333km/h。

規格表

車型：四門五座位轎車

引擎：W12雙渦輪增壓

容積：5,950c.c.

最大馬力：635ps/6,000rpm

最大扭力：900Nm/1,350~4,500rpm

傳動：八前速雙離合器波箱

驅動：前置引擎、四輪驅動

0~100km/h：3.8秒

極速：333km/h

車身體積：5,316×1,978×1,484mm（長×闊×高）