三界五行：陰陽平衡　身壯力健

大自然最重要的是陰陽，陰是月亮，陽是太陽。大自然如果陰陽平衡，就風調雨順。人的身體如果陰陽平衡，就身體健康。中醫認為，陰虛則陽亢，虛火太旺，就會生病，其中一個主要症狀俗稱「燥熱」；陰盛則陽虛，陽氣不足，也會生病，其中一個主要症狀俗稱「寒濕」。

現在這個季節，天氣潮濕，平均日照時間較少，也就是說，陽虛而陰濕。春季五行屬木，五臓屬肝，木需要雨露滋潤，也需要陽光照耀，如果濕氣重，陽氣不足，人即使不生病，也會覺得疲倦，沒精打彩。去濕的方法很多，最原始是效法大自然，拿潮濕的東西去曬太陽，可以消除濕氣，防止發霉。食物、衣物發霉就變質，人類濕氣重，雖然不會發霉，但會令體質變弱，免疫力和抵抗力下降，容易生病。「治未病」的最簡單方法是把握春季難得的陽光，到戶外邊曬太陽邊運動，外借陽光增陽氣，內借運動強化心肺功能，心跳加速，有助血循環改善，呼吸暢順，有助肺氣的旺盛，血氣運行好，就達到中醫所講的「氣行濕自消」效果。

植物生長，除了需要陽光、雨露，也需要肥料，食療對於人體，就像肥料對於植物。不同植物需要不同肥料，同一植物在不同季節、天氣也需要不同肥料。人類養生，也講究季節與天氣。「一年之計在於春」，春季養好身體，夏季就少病，夏季養好身體，秋季就少病，秋季養好身體，冬季就少病，冬季養好身體，春季就少病，這是藥王孫思邈長夀的主要原因。

方向宇