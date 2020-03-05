美食婷：Brownie咁好食　秘密原來係......

Brownie的形狀並沒有嚴格限制，最常見是長方形細細件，講究一點可以將蛋糕漿倒入心形模具，然後以忌廉及生果作裝飾。 （莫文俊攝）

大部分女生都鍾意食甜品，我美食婷也不例外，每次同朋友聚會總要食埋甜品先滿足，而朱古力布朗尼（Brownie）更是我的至愛。雖然近日要自行「封關」盡量減少出街，但之前見情人節就到都專程去觀塘成業街探下朋友仔Kinson，順便在他的甜品工作室學下點整Brownie。

易上手 零失敗

聽Kinson講Brownie特別受情侶歡迎，原因好簡單，因為甜品Fans雖多，但喜歡食多過親手做的卻佔大多數，遇上過時過節想為另一半送上驚喜，揀最容易製作的Brownie就可以將失敗機會減到最低。

黑朱古力 最滋味

Brownie的質感之所以比蛋糕實淨和濕潤，主要是由於用了大量牛油製作，不過咪話我唔提醒你，當你發現這個甜品有多邪惡之後，可能從此唔敢再食。除了牛油之外，Brownie也會用到朱古力，Kinson建議使用黑朱古力，朱古力味更香濃固然是其中一個因素，原來加了大量糖分及可可油的牛奶朱古力也會影響Brownie的味道和口感。其他材料還有中筋麵粉、可可粉、雞蛋、沙糖與雲呢拿油，做法並不複雜，只要將所有材料拌勻，再放入攝氏180度焗爐30分鐘便大功告成。

焗兩次 更實淨

難得見到Kinson，當然要問多啲貼士。Kinson就提醒我最好將白糖與黃糖混合，原因是白糖較乾爽，黃糖則較濕潤，大家不妨因應個人喜好調整兩者的比例，唔想Brownie乾爭爭記住落多啲黃糖啦！另一個小貼士就是分兩次烘焗，Kinson話佢平時焗完15分鐘會將蛋糕拿出來拍一拍，這個簡單的動作可以令多餘的空氣排出，之後再焗15分鐘，完成品就會更實淨可口。難得最近咁深閨，不妨自製Brownie消磨一下時間，不過小心好食到停唔到口，愈食愈肥唔好怪我。