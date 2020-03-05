順風快遞：復活節　東南亞有抵飛套票

(上)建於懸崖上的虎穴寺，是不丹其中一大名勝景點；(下)建滿七彩小屋的坤成路，是新加坡打卡拍攝的好地方。（互聯網）

最近唔少打工仔開始復工，相信可以再次安心旅遊的日子也不遠。最近的復活節假，旅遊套票陸續推出，現在和大家介紹一些吧！

不丹5日4夜團 4人同行各減1千

覺得快樂愈來愈難找？不如遊一趟有「最快樂國家」之稱的不丹吧！PAM Holidays現正推出不丹5日4夜直航包機團，4月10日的復活節、4月29日的佛誕及暑假期間的7月29日和8月3日都會出發，每位票價HK$18,999，而4人同行每位再各減HK$1,000。會游走建於1637年，有幸福王宮之稱的普那卡宗、不丹最大戶外大釋迦牟尼佛和著名建於懸崖上的虎穴寺等，讓大家身心都得到快樂的洗滌。

新加坡4或5天自由行 HK$2,799起

想一家大小共享天倫，玩意眾多的新加坡是不少家庭客之選。最近新航假期推出「新加坡5天復活節預留機位套票」優惠，出發日期為4月8日至10日的新加坡航空指定早去晚返航班機位，並可入住2晚酒店住宿，再自由組合餘下晚數住宿。此外，訂購4月9日或10日出發之航程，更可享免費「獅城全景通」2天證 (價值HK$596)，一卡尊享新加坡環球影城、名勝世界水上探險樂園、新加坡濱海灣花園、新加坡動物園等23個新加坡熱門景點入場、玩樂體驗及美食券，是個不錯的抵玩選擇。

網址：www.singaporeair-holidays.com