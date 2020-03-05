Home Office頻食香口膠　致牙骹痛頸痛

這段日子不少人Home Office，有位OL求助脊醫，表示在家工作經常吃零食，為了令自己集中精神更頻密𡁻香口膠，早前開始感到牙骹痛及頸痛，經檢查發現有頸關節功能性問題。

這位30多歲女患者，牙骹痛致不能張口大聲說話，不能咬太硬食物，連蘋果也不行，曾經往牙醫診所檢查，牙醫指其上下顎牙齒不齊，但診斷牙骹痛卻非與此有關，於是服用止痛藥消痛。直至頸痛愈來愈強烈，她決定求助脊骨神經科。

脊醫發現她頸椎第二及第三節有頸關節功能性問題，附近肌肉繃緊，詳細問症得知她有𡁻香口膠習慣，平常在辦公室及坐車也會不時食，自從在家工作就更頻密了。此習慣日積月累下，經常拉扯的頸肌肉變得愈來愈繃緊，終於引發頸關節功能性問題，更導致牙骹也痛起來。脊醫以手法矯正頸椎關節，用超聲波放鬆肌肉，經過首次治療，已經可以不再怕痛張大嘴巴說話，接受過幾次治療，頸痛大大減少，牙骹的痛楚亦消除。

另一牙骹痛個案是20多歲女患者，到過牙醫診所拔掉智慧齒，四個月後發覺牙骹痛，她覺得剝牙已是四個月前的事，故此認為痛感與牙齒無關；之後，她發覺有頸痛和手麻痹問題，上網查詢得悉牙骹痛與頸痛有某程度關係，於是求助脊骨神經科。

證實她頸椎第二及第三節、第六及第七節有頸關節功能性問題，壓着手部神經線引致肩痛、手臂肌肉痛、手指麻痹，尾指麻痹感最強烈。雖然數次治療後，頸痛和手麻痹已消除，但牙骹痛未有改善，再為她詳細檢查，診斷頸椎脊骨狀況良好，牙骹位置則微腫，建議再看牙醫檢查口腔狀況，證實是牙根發炎，是上次脫智慧齒後處理不當，她服用抗生素後，牙骹痛已經消除。

到底牙骹痛患者甚麼情況下需要求助脊醫？綜合多宗個案得出三項結論，可先行了解再作決定。

一）牙骹痛導致頸痛的機會不大，假如首先有牙骹痛，之後才頸痛，兩者並不一定有關連；二）先有牙骹痛的患者宜先看牙醫，了解口腔健康狀況；三）頸痛導致牙骹痛是有機會發生，假如牙醫診斷口腔牙齒良好無問題，而患者在牙骹痛出現之前，已經持續頸痛，便適宜向脊醫了解並檢查，尋求出痛症真正成因。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家

【抗痠消息】

新冠肺炎疫情持續，部分抗疫物質仍然短缺，為了幫助基層市民，脊醫王俊華博士決定捐出10公升消毒酒精及2,500個口罩，並交由廖添誠博士代為派發，廖添誠博士會將王博士所捐贈口罩，以及獲贈的其他抗疫物資，部分會派發給香港島的露宿者，詳情如下：

日期：3月6日（星期五）

地點：筲箕灣、北角和灣仔

對象：香港島露宿者

時間：晚上7點至10點

物資：100份口罩（加100份搓手液＋100份吞拿魚）