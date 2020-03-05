生活夜校：情色字典中的Hotel　原來係咁解……

酒店唔單止係旅行時住宿嘅地方，仲係情侶銷魂嘅好去處，只係喺情色字海中嘅酒店（Hotel），又係咪同樣可以畀到大家銷魂無比嘅感覺呢？

【Sex Hotel 嬉春酒店】

專門用嚟爆房嘅酒店，英文應該點叫？其實可以稱佢哋做「Sex Hotel」或「Love Hotel」。不過原來同香港一樣，每逢到周五同周六，呢啲「Sex Hotel」都會出現排隊嘅情況，想去爆房真係唔易。話說回來，英文情色俚語中仲有個「Hotel Hotsy」，大家又知唔知乜嘢意思呢？原來佢解做妓女。據稱「Hotsy」呢個詞語嚟自美國俚語「Hotsy-totsy」，意思解做性感迷人，而加上「Hotel」後便出現妓女呢個意思喇。

【Hotel Sex 盡情放肆】

如果以為「Hotel Sex」係指喺酒店度親熱，未免太過膚淺。原來喺情語中嘅「Hotel Sex」其實仲有一個意思，就係講盡情放縱嘅性愛，因此當有人同你講想嚟個「Hotel Sex」嘅話，即係想同你嚟個床上狂歡。講起性愛狂歡，有網站曾進行關於男女爆房時最愛嘅體位，而佢就「The Double Occupancy」。「The Double Occupancy」嘅玩法係先讓女伴坐喺幾個疊高咗嘅枕頭上並掔大腳，男士以跪式喺前面進行活塞運動。點解係爆房男女最愛？因為酒店房枕頭夠多，同埋玩完唔使自己洗喎。