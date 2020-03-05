靈敢侶情：快樂的秘訣……

上星期，替電視台拍煮食節目，發生一件笨事。

話說午餐將至，工作人員拿出外賣紙叫飯，如果你有收看《靈感煮意》，大概都猜到我的飲食習慣：清淡、少油鹽糖、多菜少肉。

偏偏，外賣紙上的五個餐，都只有肉飯，還要是濃味、多油、多醬汁。當時，我有想過說「不適合吃」，不過又想深一層，出來工作，個人原則和Style雖然重要，但這樣做似乎不太合群，又太過矜貴。於是，我硬着頭皮，點了蒸肉餅飯，心想，起碼比口水雞好。

飯來到，吃了一口，心知不妙，眼前的所謂肉餅，根本就是碎肥膏，油多豉油多。本來，我想放下不吃，但又見大夥兒都在吃，自己浪費的話實在有欠尊重，於是繼續。

「沒事的，好小事。」我催眠自己，即使我有起碼8年沒吃過街的肉餅。

吃完，又埋位拍攝，鏡頭才對準，我的肚子已隨着拍板響起，咕嚕咕嚕的，米田共足月要出世！

「不成，要忍着！」我一邊跟主持聊，一邊在心裏統領米田共：萬兵聽命！統統撤退！

「不能要求導演停機說要去廁所！不能阻人收工！不可以，不可以呀！」

多震撼，又悲壯！

肚子裏的千軍萬馬，在被迫撤退下互相推撞，撞到我的胃也痛、肚也痛。在攪肚之下，肚子漸漸脹大，但我明明在拍攝減卡路里食譜，又怎能凸出一個大肚腩？

於是，我縮！

但世事往往就是如此好笑，竟然在這個時候，我要拍攝試食鏡頭。導演一句：「吃大口一點，開心一點！」我撐着已痛得扭曲了的肚子，看着甜品滿足地笑⋯⋯

「嗯，好清甜呀！」

四小時之後，終於拍完，我立即上車衝回家。家門打開，趕急地跑去馬桶：親愛的馬桶！我來了！

但世事⋯⋯

剛才來勢洶洶的千軍萬馬，竟然睡了！一副「嘻，我們不出來啦」的頹廢。

不知道有沒有人像我這樣，一旦忍了，就去不到，有研究指，是源於身體太緊張，於是將一切輸出系統都關掉。

這件事，笨就笨在自己逞強，但做我這個工作，那怕是忍，就算要我拿着大湯煲，定格慢慢倒熱湯去拍攝冒着煙、最新鮮的鏡頭，我都要盡全力做到。

敬業，不一定樂業，至少我不愛肚痛，但忍受了，起碼將來不會後悔。

不後悔，才是快樂的秘訣。

所以，這些年來我已練得一身武功，拿着大煲不手震、手破了皮照樣在鏡頭前切檸檬、將麵糰搓十幾次、煮辣椒嗆鼻眼紅依然笑着不流眼水⋯⋯

經過今次，我的武功又加多一項：忍足四小時，痛着繼續拍，哈！

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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