果粉聚焦：平版iPhone或月底推出

有傳平版iPhone不會叫iPhone 9，而是直截了當叫「iPhone」。（互聯網）

Apple每年3月都會舉行春季發布會，據外媒網站iPhone Ticker指，今年發布會將在3月31日舉行，也是官方今年首場「Apple Special Event」，預計屆時將發表新一代平價版iPhone、新版iPad Pro及簡化版AirPower等產品。

最引人注目當然是平價版iPhone，之前一直有傳會叫做iPhone 9或iPhone SE 2，但最近有消息指，新機會飛走數字，改為直截了當叫「iPhone」。據知這是因為平價版跟iPhone 11一樣採用最新A13晶片，若叫iPhone 9，會令人產生性能比iPhone 11落後兩代的錯覺，但事實上兩機性能相當接近。新命名方法有點像目前的iPad或Macbook，以後辨別新舊依靠年份就得。

顏色方面，根據外媒「9TechEleven」近日釋出的渲染圖，平價版iPhone將提供太空灰、紅、粉紅、黃、藍及黑6色，跟去年熱賣的iPhone XR一樣色彩豐富。