【深夜字聊】唇瘡傳染到性器官？

Q：本人30歲，確診疱疹一型，沒有驗到其他，都是陰性，醫生話通常感染二型，但我的是一型，並話其實一型同二型不重要，因為現在中了疱疹。性器官因包皮過長難以翻開清潔，現食藥治療已有10日，性器官膿液已經冇再流出，傷口已消炎及好轉。病發一個半月前，曾進行口交冇安全行為。想問(1)現在是否長期要食藥？(2)考慮做割包皮手術以防再病發時難以清潔，是否好轉後才可以割包皮？(3)想知道怎樣去減低疱疹一型再復發？

P先生

A：疱疹的正式名稱是「單純疱疹病毒」（Herpes Simplex Virus，HSV），它有兩個主要類型，分別是「口唇疱疹」（單純疱疹病毒第一型，HSV-1）及「性器官疱疹」（單純疱疹病毒第二型，HSV-2）。

閣下所患的是第一型，本身是發病於上半身(例如雙唇、唇上、唇下、鼻子、下巴、腰部以上的皮膚)，外國會以「唇瘡」和「冷瘡」（Cold Sores）等稱呼去將之區隔於第二型性病疱疹。通常於下半身發病的（例如性器官周圍、陰莖、肛門、臀部、陰道口、陰道至子宮頸）則是第二型，屬性病疱疹。現時全球人口中約有2至3成的性器官疱疹感染病例是由第一型引起的，原因是現今性接觸姿勢趨向多元體位，口交也盛行等，第一型可經由「唇對唇」或「唇對性器官」之時伺機侵襲人體各部位，患處不再以上下半身來劃分。

主治醫生雖認為閣下不太需要執着那究竟是第一型抑或第二型，事實上第二型屬真正的性病疱疹，病情和後遺症是相對嚴重的。但的而且確，第一型跑到性器官愈來愈普遍，亦有機會復發，所以進行口交和不同體位性交時，必須使用安全套以降低交叉感染的機會。

(1)關於藥物，閣下完成是次藥物療程已可，不用長期服藥。(2)康復後可割包皮，卻必須預早告知醫生關於曾患疱疹一型之事，現時未痊愈不宜做手術。(3)第一型和第二型都有機會復發，預防第一型的方法是實踐安全性行為以及增強個人抵抗力，當一旦感染第一型，病毒會永久進駐人體，藏匿並趁受感染者抵抗力差的時候循環復發。閣下必須注重保持健康和良好作息，吸收均衡營養、避免烈日曝曬等以降低復發率，而在再度發病時期千萬不要接吻、不要共同餐具。病毒專家更強烈叮囑，第一型患者就算在非病發期，也千萬不可親吻初生嬰兒、年長人士和長期病患者，這幾類人口組群的抵抗力較平常人弱，若不幸受感染可能會引發致命危害。

李偉儀