【營事檔案】藍莓高纖燕麥粥　醒神早餐

一份有營養的早餐，能提升工作及學習效率，而藍莓高纖燕麥粥正正符合早餐的營養所需。（設計圖片）

港人生活忙碌，為了方便，很多時早餐會選擇隨便吃個麵包，又或到快餐店丶茶餐廳進食。不過，如果想提升工作及學習的效率，吃一份有營養的早餐是十分重要。今次會跟大家分享一道簡單健康，而且開胃醒神的早餐食譜--藍莓高纖燕麥粥。

奇亞籽 超級食物

這道早餐的材料有被譽為「超級食物」之一的奇亞籽。奇亞籽含有豐富的膳食纖維，每1湯匙便約含有3克的纖維，若能配合同樣含豐富膳食纖維的燕麥，更有助刺激腸道蠕動，防止便秘，以及增加飽肚感。此外，奇亞籽含有Omega-3不飽和脂肪酸，可有助降低壞膽固醇，維持心血管健康。除了奇亞籽，大家亦可以用同樣含豐富纖維的亞麻籽代替。

豆漿 乳糖不耐症人士適用

至於由黃豆製成的豆漿含豐富蛋白質、鉀質、不飽和脂肪酸、大豆異黃酮及卵磷脂等營養素。當中的大豆異黃酮有改善更年期婦女不適的症狀，以及預防骨質疏鬆的功效。植物固醇則有助降低體內壞膽固醇的水平。另外，豆漿不含乳糖，非常適合乳糖不耐症的人士飲用。

藍莓含有豐富的花青素，具有抗氧化功效，有助減低自由基對細胞的侵害，延緩衰老。除了藍莓，大家亦可以選擇其他水果，例如士多啤梨丶紅桑子或香蕉等來提供甜味，相對加入沙糖和蜜糖會更健康。

【藍莓高纖燕麥粥】

材料：

藍莓 半杯

原片燕麥 半碗

無糖豆漿 1杯

奇亞籽 1湯匙

杏仁碎 1湯匙

做法：

1.先洗淨藍莓，備用。

2.於煲內加入無糖豆漿、奇亞籽及燕麥片，煮約5分鐘，直至奇亞籽膨脹。

3.將藍莓及杏仁碎混入燕麥中，拌勻並略煮，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。