預測：收市前，大市價位或具點點上調氣息。

白羊：感情關係或較不穩，宜多予耐性多溝通。社交運佳，攜眷聯誼，助增進默契情誼。

金牛：事業運佳，不乏上位良機，但工作壓力較大，體能稍遜，多休息將有助維持表現。

雙子：人緣及桃花運欠佳，感情及親子關係或較不穩，攜眷參與社交活動，助增進情感。

巨蟹：家庭運持續不穩，加上情緒欠佳，已婚或同居者，需多予包容，注意溝通等情況。

獅子：辭令及思考力不穩，工作運欠佳，但體能略為轉佳，助應付各方所需並維持進度。

處女：財運欠佳，約會及娛樂等開支或會較大，宜多加節約。開單、簽約等需多予耐性。

天秤：桃花運較佳，但情緒及家庭運不穩，已婚或同居朋友宜多自律，勿縱容貪歡心態。

天蠍：精神狀態欠佳，但辭令及思考力略為回穩，有助改善或增進與家人的溝通情況。

人馬：社交運欠佳，人事問題或會較頻，需小心處理意見分歧，但辭令稍佳將有助過度。

山羊：事業運持續不穩，但財運較佳，議價力較強，求職、轉職、謀事等，宜積極行事。

水瓶：出勤、公幹、海外項目等人事變動或會較頻，需多予耐性，小心處理及多作協調。

雙魚：人事及財政狀況均處於變動時期，小心處理朋輩金錢事宜，以免因財失義傷和氣。