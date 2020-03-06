發掘韓劇《梨泰院Class》髮型小心機

當大家剛剛結束煲韓劇《愛的迫降》，仍然掛住玄彬和孫藝珍那段困難的愛情，因而感到意猶未盡，唔緊要，好戲實在沒有停，最新接力是女主技能滿點吊的爽劇《梨泰院Class》，煲劇之餘，不如順便學習一下劇中的髮型小心機，考慮改變形象吧！

【肩上短髮顯年輕】

女主的人物設定是準備入讀大學的中學生，而女二在劇中也同樣有扮演過這個年齡階段，相同的是她們都剪了肩上短髮，活力又顯年輕，可愛而不失霸氣，可甜可鹽。

女主的短髮還有另一個特點，就是在髮尾漂成了金色，既有特色，又不會太過浮誇。如果想嘗試淺髮色又不想太突出的，就可以試試這種方法，讓髪型更有層次感。

【半束頭髮營造不同的感覺】

有時候想換一個形象，其實不需要太大的改動，束起一部分的頭髮便可。短髮束起能增加知性美、長髮束起則更顯活力；而且不需要太多技巧，新手都能應付。

【長髮飄飄仙氣十足】

女二的長髮Look可是走出來就是女神Feel，每次出場都十分的優雅，就連劇中的「變性人」換上長髮都煥然一新，令人眼前一亮，在酒吧大受歡迎。

【劉海百搭 修飾臉型】

不知大家有沒有發現，不管是女主、女二，還是假小子變身女神，都有一個共同點。那就是額上不多不少，剛好營造了活力感之餘，還順便修飾了臉型的齊劉海。

不管是短髮、中長髮、長髮都可以搭配，而且年輕感十足，又不會太厚重。

【超短髮 突出五官】

超短髮造型真的非常能突出臉部的輪廓和五官，很適合一些干練的女生，氣場Up。最後不得不說的是今年流行的霧霾藍出現了，雖然後來染成了黑色，但是霧霾藍配短髮是真心帥！

為你們介紹的這些能顯不同氣質的髮型特點，全都Get到了嗎？趁着這段「閉關」時間，不妨自行嘗試，為自己打造全新造型吧！