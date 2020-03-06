三界五行：省酸增甘　護肝健脾

春季食療養生，孫思邈在《千金食治》這樣說：「省酸增甘，以養脾胃」。

以五行論，春季屬木，肝也屬木，春季肝氣最旺盛。酸對肝有兩個副作用，所以要省減。一是收斂肝氣，令肝氣鬱結，身心不舒暢，容易疲倦，由「傷春」發展到「春睏」。二是令肝火上升，肝的五行五味為酸，春季過分食酸，肝火太盛而又得不到適當的宣泄，肝陽上亢，不但傷肝，而且還會影響其他臓腑，最容易受害的是脾胃，因為脾胃五行屬土，木太旺，就會克土，所以，春季是肝病、消化系統疾病的好發期，而且，「肝膽相照」，膽囊、膽總管也容易發炎。

增甘，目的是健脾養胃，增強消化系統，以便更好吸收營養，達致春季養生的最佳效果。五臓五味的甘屬土，與屬土的脾胃匹配。甘，就是甜。春季適當增加味甘的食物，中醫所講的甘，並非單指食糖，而是包括五穀、雜糧、黃豆、豆製品、扁豆、赤小豆、淮山、蓮子、核桃、椰菜花、菜蔬、萵筍、玉米、燕麥、花生、雞蛋、牛奶、芝麻、柑橘、蕉、粉葛、番薯、薯仔、蔗、大棗、杞子……即使是血糖偏高的人，也有很多選擇。可以做早餐，也可做正餐。如果擔心碳水化合物太多而增加體重或升高血糖，可煮燕麥（快熟燕麥較即沖即食的有益）加牛奶、雞蛋、少許糖或甚至不加糖。正餐食蕎麥麵、傳統麵餅代替米飯。這些都是增甘養脾胃的好方法。

方向宇