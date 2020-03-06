Battista Anniversario全球限量5輛

總部及設計中心均設在意大利都靈的Pininfarina，一年前發表了旗下首款純電動超級跑車Battista，為慶祝Battista誕生一周年，廠方最近加推全球僅限量5輛的Battista Anniversario周年限定版。售價由260萬歐元起跳，預計於今年年底開始生產。

三種專屬組合配色

這輛周年限定版不僅擁有灰、藍、白三種專屬組合的車身配色，還配上較標準版大1吋及輕10kg的全新設計22吋鍛造鋁輪圈（附中央差速鎖），一條軨減重10kg，四條軨加埋就少40kg，確是輕量化不少。至於內裝，最特別是一對賽車化桶椅用上藍色細節點綴，另外當然唔少得超跑常用的Alcantara麖皮和碳纖維內飾。

500km續航力

其他方面，Battista Anniversario跟標準版一樣建基於單體式碳纖底盤及車身，搭載四具電動馬達及120kWhT型電池組，1,900hp 最大馬力及2,300Nm最大扭力經先進的扭力分配系統傳送給每個車輪。加速表現比目前不少F1還要快，完成0~100km/h不到2秒，0~300km/h少於12秒，續航力為500km。