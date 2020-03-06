星座與水晶（1）：水瓶、雙魚、白羊、金牛

不同水晶有不同的能量，而不同星座根據自身特點也有不同的幸運水晶。（互聯網）

相信水晶的人，都認為水晶裏有一些能量，可以改變人的運勢，而不同的水晶亦有它不同的功效。水晶即使是作為一種飾物，也是相當賞心悅目的。如果你想買一條水晶又不知該如何挑選，不如按星座來決定吧。這一連三期的「生活夜校」，要說的是水瓶座、雙魚座、白羊座和金牛座的幸運水晶。

【水瓶座，1月20日至2月18日】

水瓶座的幸運水晶是發晶、綠幽靈、黑曜石和碧壐。

水瓶的特點是喜歡創新，天才型的發晶可以使水瓶座的創造力發揮的更好。綠幽靈可以強化心臟，因此適合心臟循環系統較易出問題的水瓶。另外，水瓶的個人主義和意識較強，黑曜石可以有助於精神層次的提升。最後，水瓶無論是待人處事都有一點點三分鐘熱度，作為願望石的碧壐，既有強大的落實力幫助達成願望，也可以改善人際關係，還有助血液循環，吸收負能量，提升活力、體力和生命力。

【雙魚座，2月19日至3月20日】

雙魚座的幸運水晶是海藍寶、紫水晶和粉晶。

雙魚座中的雙魚游向兩個不同的方向預視着這是一個矛盾的星座，情緒化的雙魚可以說是很記“愁”，多愁善感又想像豐富，海藍寶可以給雙魚勇氣，還能安定情緒。而紫水晶可以讓雙魚集中精神、有助睡眠，讓他們不用想太多。最後，粉晶是改善人緣和愛情的水晶，缺乏自信的雙魚，需要肯定他們的友情和愛情。

【白羊座，3月21日至4月19日】

白羊座的幸運水晶是紅發晶、石榴石、黃水晶和紫黃晶。

紅色是白羊的幸福色，因此紅發晶、石榴石等都是白羊的幸福石，紅發晶還有改善內臟方面疾病的功效。再者，白羊的性格較為衝動、愛冒險，好勝心也比較強，為人比較急躁、橫衝直撞，黃水晶和石榴石都可以平緩情緒。紫黃晶集紫晶與黃晶的功效在一身，既能紓緩情緒，還能帶來人緣，化小人。

【金牛座，4月20日至5月20日】

金牛座的幸運水晶是綠幽靈、黑曜石、海藍寶和虎眼石。

金牛座是保守型的星座，喜歡安穩、踏實且很會忍耐，個性慢熱，改變會使他們失去安全感。綠幽靈能為勤勞的金牛帶來財富。黑曜石和虎眼石可以為金牛帶來生命力，讓他們更有活力。金牛座較易出現喉部方面的毛病，象徵海水的海藍寶可改善這個問題。

不同星座的幸運水晶不止一種，具體的選擇可以跟自己最想改變或最想推有的東西去選擇。當然，水晶充其量只是一個輔助，真正的改變還是要靠自己。下一期會講雙子座、巨蟹座、獅子座和處女座的幸運水晶。