【美女饕廚】天婦羅篇：高水準之作

今日介紹呢間係位於尖沙咀一間酒店裏面嘅日本餐廳，很久之前嘗過，現在雖改了餐廳名，但食物依然保持水準。餐廳有鐵板燒、壽司吧和天婦羅供選擇，我最後選了坐天婦羅Counter。

天婦羅特別用高油溫嘅芝麻油來炸製食物，食落完全唔覺油膩，這裏兩位師傅擁有超過十年製作天婦羅經驗。用料方面，主要選用時令海鮮食材，師傅背後有個大魚缸，放滿多種海產，而前面則有一個銅蓋大油鍋，每款天婦羅均是即叫即炸，我們都默默期待每一道菜。

值得一提是配天婦羅的蘿蔔蓉汁，是用日本新鮮大根磨成泥，十分清甜又帶點花香，和天婦羅是絕配。

海膽天婦羅有兩個食法，一是包紫菜做成細卷落油炸，以鎖住海膽嘅鮮甜味，亦能保持精美賣相。二是包住兩塊紫蘇葉來炸，食落會多了一分奇特的香氣，葉子的口感比紫菜更硬更脆口，而海膽和炸過的紫蘇葉水乳交融，油膩感被紫蘇葉的香味取代並昇華達到了和諧，好夾好正！

海鰻用的是新鮮魚，師傅劏好起骨，先炸海鰻骨，再沾點礦物鹽，吃起來十分香口酥脆，配Sake真係一絕。之後奉上魚身肉，蘸薄炸漿炸成，肉質十分鮮嫩彈牙，是必吃之選。

瀨尿蝦非常大隻，亦十分肥美，最重要是有膏，師傅炸得剛剛好，入口肉質細緻嫩滑，味道有點像中式的椒鹽瀨尿蝦。

最後一道菜是鮑魚天婦羅，用新鮮南非孔雀鮑，咬落去外脆內鮮甜軟腍，又一水準之作！

饕廚貼士：自家製天婦羅

其實很簡單，天婦羅麵糊只需要3種材料，分別是麵粉、蛋和水。水謹記一定要用冰粒水，因為做天婦羅最重要的秘訣是溫度差異，油溫度很高，材料溫度很低才能炮製出那透薄脆香口感。

——————

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）