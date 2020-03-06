Supreme x Nike設計咁齋　原來咁解！

Supreme x Nike Air Force 1 Low會率先於3月5日在美國、英國及法國推出， 3月7日就會在日本推出，往後每季都會Re-stock再出，買唔到可以等下季。（互聯網）

Supreme同Nike呢對潮流界Buddy，自從2002年開始打造出首對聯名鞋款Dunk Low Pro SB，往後每年雙方都至少有一回聯名系列推出，好似去年更四度推出聯名鞋款（Air Tailwind IV、Air Jordan 14、Dunk Low SB及Air Max 95 Lux），雖然近年雙方合作次數漸趨頻密，但仍然無阻全球Fans搶購熱情，想入手都有相當難度。

2020年春夏系列開季無耐，Supreme就公布再次與Nike聯手推出Air Force 1 Low，設計用上簡單到暈的黑白兩色作主調，只於鞋跟外側、鞋墊及附送的另一雙鞋帶加入紅底白字Supreme Box Logo，當大家都奇怪點解一對Supreme操刀設計的聯名鞋款會低調成咁？謎底日前終於解開。原來呢對Supreme x Nike Air Force 1 Low 於今季推出之後，會繼續恒常於每季持續推出，即係好似推出多年的Supreme x Hanes Tagless Tee一樣，黑白兩色就每季都會Re-stock長賣長有，間唔時再追加推出啲樹紋迷彩、黑白格仔及豹紋款式作為季度限定。難怪呢對Supreme x Nike Air Force 1 Low定價相當平（US$96），大家今季買唔到都唔使急住食炒價，因為下季、下下季、下下下季都會不停Re-stock，絕對係用家一大喜訊。