【玄之又玄】婦女萬歲　女強人有樣睇

明天是三八婦女節，旨在紀念婦權運動，觀乎女性在今天文明社會中所扮演的角色，確實有着頂起半邊天的能耐！

以香港為例，有很多女性不但入得廚房、出得廳堂，還能闖出一番事業，而這類「女強人」除了在性格上有着自信滿滿、目標清晰、刻苦耐勞、不安於現狀等特徵外，她們的面相往往有着一些共通點，包括以下4大特徵，大家不妨留意身邊的女性，看看有沒有發現吧！

特徵1：額頭寬

額頭代表事業宮，也是智慧的象徵，要是女性的額頭又高又闊，多數會有很好的事業運，具備領導才能，喜歡接受新事物，有力把自己的工作做得有聲有色，容易成為社會的精英。

特徵2：顴骨突

兩顴高於鼻樑中間的女性，為人獨立有主見。另外，顴骨通常代表一個人是否有「貴人運」，若女性的顴骨突出，表示有望遇上得力的工作夥伴，一旦有機會做管理層，定必十分強勢。

特徵3：眉濃密

天生眉毛濃密的女性，事業心強，總是把大部分精力投放在工作上。另外，若眉目呈上揚之勢，代表做事具魄力、不服輸，遇到難題也不會退縮，喜歡接受新挑戰，往往能取得令人羨慕的成就。

特徵4：鼻樑挺

鼻樑挺直的女性，性格耿直，有很強的自信心、事業心與好勝心，且目標明確，具有自主能力，做事一絲不苟，往往希望通過自己的努力，追求理想，尋求突破，絕不會唯命是從，而擁有這種面相的女人，財運也不錯。