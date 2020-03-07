避「炎」要在家　中醫教「宅」得健康又養生

「宅」在家中不外乎煲劇、上網、打機，但原來長待家中太宅會好傷身，快聽聽中醫師的建議吧！ (設計圖片)

新型冠狀病毒感染肺炎（新冠肺炎）疫情持續，學校延長假期，部分企業以「Home Office」保障員工，市民多留在家中、減少外出聚會。「宅」在家中的節目不外乎上網、打機、煲劇、看書、看電視、睡覺。但原來長待家中「看太多」、「睡太多」、「坐太多」會好傷身，嚴重的話更會令氣血有損傷。根據中醫學說，《素問·宣明五氣》提到：「久視傷血，久臥傷氣、久坐傷肉。」意思是說，用眼過度會傷血，在床上躺太久會傷氣，坐太久會傷肌肉。究竟怎樣才可「宅」得健康又養生呢？

煲劇打機最傷血 閉目遠眺能養血

中醫認為「肝主藏血，開竅於兩目」，眼睛與肝臟的健康是有緊密關聯。用眼過度（長期看電話、打機、煲劇等）會使肝血虛弱，令雙眼得不到營養，或出現視物不清、眼乾澀等不適，肝血進一步虧損的話，更會出現眩暈、小腿抽筋、腰膝痠軟、無力、皮膚出斑點、情緒不穩定、月經不調等一系列的症狀。想要眼睛明亮，又想肝臟健康，就要多吃些補血食物，如桂圓、黑豆、蓮子、紅棗、花生、核桃、枸杞子等。使用電子產品時，每三十分鐘就要適當休息，閉目養神、遠眺或按摩眼部都可大大緩解眼部的疲勞。

長期躺著最傷氣 太子參茶能養氣

「氣」是人體生命活動的最基本物質，是維持生命延續的能源。中醫講「氣為血帥，氣行則血行」。如果每天躺在床上的時間過久，就會導致氣滯血瘀、氣血虧虛，令氣血運行不暢，出現精神不振、疲倦、無力等症狀。對於臥床太久的人，可以適量吃些補氣的食物，例如用花旗參或太子參泡茶。但最重要的是，不要整天躺在床上，要定期走動、拉拉筋、跳跳繩，或跟著網上運動教學影片鍛煉一下。

坐得太久傷肌肉 散步泡腳通經絡

在臨床上，有些病人自訴久坐後會感覺身體睏倦，愈坐愈累，更不想動。中醫認為，人體中皮、肉、筋、骨、脈各有所主，其中，脾主肌肉四肢，如果長時間坐?不動，會使脾臟功能受損，影響脾胃的消化，導致肌肉鬆弛無力、無胃口、手腳發涼、骨節痠痛、嘔吐腹瀉等。因此，如果你經常坐著不動的話，就要提醒自己每一小時要站起來，於室內或走廊緩步走5～10分鐘，使筋骨活動，絡脈通暢。另外，每晚也可以泡腳增加下肢血液循環、增強新陳代謝、緩解腿部筋骨不適。

正確泡腳法

加熱水至水位超過腳內踝以上約4指幅，因穴位「三陰交」位於此處，為肝、脾、腎三經交會穴，是幫助血液循環重要穴位。每晚泡腳10-20分鐘。

曾覺知中醫師