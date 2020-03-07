三界五行：以色補形　青菜養肝

「以形補形」的古法食療，今時今日未必都行得通。例如「食腦補腦」，每100克瘦肉含膽固醇77毫克，每100克豬腦含膽固醇竟有3100毫克，長者或心腦血管病患者不應食。「食肝補肝」，豬肝有一定營養價值，含豐富鐵質、維他命A、抗氧化素，價廉物美，甘香，不肥膩，狀元及第粥少不了它，用來滾枸杞葉湯益肝明目，但每100克含膽固醇368毫克，是瘦肉的五倍，心腦血管病患者不宜食，長者也不宜多食。

換一個思維方式，「以色補形」，形與色，在佛家和道家都有相似闡釋。佛家說：「眼耳鼻舌身意」是形，「色聲香味觸法」是色，形是具體的，色是抽象的。道家說：「無名，天地之始；有名，天地之母」。無名，相當於色；有名，相當於形。列子是道家重要人物，他比老子出世遲，比莊子出世早，老子、莊子、列子同為玄學三大支柱，唐高宗封列子為「沖虛真人」。莊子因列子乘風遨遊而得到靈感，寫了養生名篇《逍遙遊》。而列子在讚美大自然的《天瑞》中提出「形形色色」，指萬物必有形與色，兩者並存。如果把道家這思想用於養生，「以色補形」與「以形補形」異曲同工，不能「以形補形」的時候可「以色補形」。

方法簡單，符合「大道至簡」的道家終極真理。春主肝，五行肝屬木，五色木為綠，綠為肝的本色，春天，草木換上新綠，多食青綠色的瓜果菜蔬就可以養生養命。

方向宇