sacai×Nike LDWaffle　全新黑白尼龍配色開放抽籤

由日本時裝品牌sacai與Nike攜手打造出超強人氣的聯名鞋款LDWaflfe及Blazer，憑着豐富的用色配搭及層次感剪裁設計，自去年5月正式推出後就火速成為時裝人及波鞋迷熱烈追捧對象，其後到9月雙方就再次追加推出3款秋冬新色，雖然兩季合共為LDWaflfe及Blazer先後推出了5款及4款配色，但每回推出的貨量少之又少，又點可能可以滿足到兩牌眾多支持者？所以今年雙方就決定推出第3季聯名合作，但暫時只知黑白2色設計的LDWaffle會率先於3月10日登場，Blazer仲會唔會出就尚未確認。LDWaffle設計方面就沿用標誌性雙剔、雙鞋舌及凸出中底細節，鞋面物料就以尼龍取代過往兩季所使用的網布，透過鞋身運用各種不同質感物料組合，即使只配上全白及黑面白底兩款配色，仍然有相當不錯的視覺效果。想入手的話，可以於3月7日及8日登入nike.com.hk進行抽籤登記，中籤者可以於3月10日至15日分段取貨，希望大家都可以順利入手想要配色。