插電器叉車都掂　DELTA 1300流動供電站

俗稱「尿袋」的流動電池近年大行其道，市面較大容量的「尿袋」可去到10,000mAh甚至20,000mAh，EcoFlow去年便推出容量達100,000mAh（370Wh）的RIVER370供電站，以滿足用家對大容量流動充電的需求。最近，廠方加推全新旗艦作DELTA 1300，將電量提升至1,260Wh，足足是前作的3倍多！而且輸出功率達1,800W（Surge 3300W），適用於較高耗電量的家庭電器，以後在戶外想用電熱水煲甚至電磁爐都冇問題，露營時打邊爐都咪話唔過癮；據廠方資料顯示，除了一般電器如微波爐，連電視、雪櫃等大型電器都推得郁。還可為電動車後備供電，令它可行走多5~8公里，充當緊急電源讓它順利駛回充電站。

輸出方面，DELTA1300內置11個輸出埠，包括4個USB埠、2個60W USB-C埠、4個通用AC插頭及1個12V汽車輸出插座，支援市面不同快充規格，不論是戶外工作或露營Car Camping都相當合用。此外，它設有全面的電池管理系統及電源管理系統，內建140顆鋰電池，系統會監察每一顆電的運行狀態，並有需要時啟動散熱風扇。另有20個保護措施，有效管理直流電及交流電之間的轉換效率及安全度。