多啦A夢三方聯名系列　Fans回憶返晒嚟

要選一個大人同細路都一樣咁鍾意的卡通人物，Doraemon（多啦A夢）肯定會高票當選，最初由藤本弘及安孫子素雄共用筆名「藤子不二雄」於1969年12月開始連續，去到80年代後期就由藤本弘（筆名：藤子F不二雄）獨力創作，即使他於1996年離世後交由其徒弟繼續創作，多啦A夢漫畫及動畫仍然為無數大人細路帶來好多開心回憶。隨着漫畫誕生50周年，東京時尚服飾品牌GU就聯同日本生活雜貨品牌ASOKO與Doraemon推出三方聯名系列誌慶紀念。

GU + ASOKO de Doreamon聯名系列以多啦A夢「大長篇系列」為主題，推出多款採用多啦A夢及大雄等等經典主角作設計的服飾，當中集合了歷年不同電影造型及原創角色，必定會勾起Fans好多難忘回憶。此外，隨着最新電影作品《大雄的新恐龍》即將於本月上映，系列亦打造出多款童裝服飾單品，好讓小朋友可以着用設計可愛的服飾入場睇新戲。於此系列開售首兩日（3月7日及8日），購買此聯名系列任何單品都可以獲贈限量文件夾一個，每日各店舖限量150個，送完即止。