星座與水晶（2）：雙子、巨蟹、獅子、處女

要找到適合自己的水晶，除了要講功效，還是講眼緣，跟選玉一樣。在挑選之前，還是要先了解一下哪款水晶適合自己，這一期「生活夜校」要說的是雙子座、巨蟹座、獅子座和處女座的幸運水晶，快來看看有沒有合你眼緣的吧。

【雙子座，5月21日至6月21日】

雙子座的幸運水晶是瑪瑙、黃虎眼石、黃水晶和海藍寶。

雙子座喜愛變化，勇於嘗試新事物，但難以專注，往往三分鐘熱度，黃虎眼石和黃水晶都有助於心境的平靜，更易專心，其中黃虎眼石更甚，可激發人的勇氣，讓人做事能貫徹始終。雙子的不同性格象徵着他們的多變，瑪瑙可以解除壓力及緊張，放鬆心情。而海藍寶則是有助改善呼吸器官的毛病。

【巨蟹座，6月22日至7月22日】

巨蟹座的幸運水晶是紫水晶、粉晶、紅瑪瑙、發晶和黃水晶。

巨蟹座有堅硬的外表、柔軟的內心，他們很懂得偽裝和保護自己，看起來很堅強，但內心卻很細膩，因此有些情緒化，紫水晶可以幫助他們穩定情緒，強化內心。外表的堅強可能會讓人覺得難以接近，粉晶可以增加他們的人緣。巨蟹座的想像力豐富，發晶可以有助他們發揮自己的想像力於事業之中。他們的守護星是月亮，因此對消化系統會有影響，黃水晶和紅瑪瑙都可以改善這方面的問題，紅瑪瑙更有平衡正負能量、消除精神壓力和緊張的效果。

【獅子座，7月23日至8月22日】

獅子座的幸運水晶是粉晶、發晶、橄欖石和石榴石。

獅子座陽光、熱情、自信、大方，喜歡領導和組織的工作，發晶石強大能量，加強氣勢，增加衝勁和膽識，有助他們更好的發揮自己。但凡事過滿則溢，太過自信就是自大，不知如何跟他人相處，但又十分在意別人的看法，怕寂寞，因此容易緊張。粉晶可以改善人緣，有助與他人相處。橄欖石可紓緩緊張情緒、令人心曠神怡，也更好的與他人溝通。

【處女座，8月23日至9月22日】

處女座的幸運水晶是白發晶、瑪瑙、發晶和紫水晶。

處女座的人追求完美、挑剔又神經緊張。嘮叨且婆婆媽媽，給自己和身邊人都形成壓力，人際關係確實不太好。處女座的人樂於為他人服務，但缺乏自信的他們同時也缺乏創造力和行動力，需要有他人的推動，天生擔憂的性格很容易悲觀。白發晶可有助紓緩情緒，排除壓力。瑪瑙可有助於發揮自己，令事情推進的更容易。發晶主財運、事業運，有助提高運勢。紫水晶可提高創造力和直覺，更有助於人緣。

水晶的大種類不算很多，但細分起來又各有細微的不同，其中的奧妙也靠佩戴者的理解，它或許有一些能量，但選擇某一種水晶的時候，更多的是對自己的期望。下一期為大家介紹剩下四個星座的幸運水晶，分別是天秤座、天蝎座、射手座和摩蝎座。