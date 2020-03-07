Jesko Absolut　史上最快Koenigsegg

著名瑞典超跑車廠Koenigsegg推出以Jesko為基礎開發、打着「史上最快Koenigsegg」旗號的Jesko Absolut。其車長4,845mm，較Jesko還要長85mm，至於闊度、高度和軸距則維持不變。車重方面就有1,390kg，比Jesko重70kg。外觀上兩者分別亦大，Jesko Absolut車尾不設超大固定尾翼，取而代之是一對設計靈感來自F-15戰機上垂直機翼的三角碳纖小尾翼。雖然據廠方提供的數字來看，Jesko Absolut的車載空氣動力學套件，能產生高達150kg下壓力，遠比Jesko少9倍幾，但卻成就只有0.278Cd的極低風阻系數。

動力規格就跟Jesko一樣搭載5.0L V8雙渦輪增壓引擎，使用一般汽油時能輸出1,280hp馬力，若使用E85生物燃料，馬力輸出則能高達1,600hp，最大扭力維持1,500Nm。至於這輛「史上最快Koenigsegg」到底有幾史上最快？相關數據仍有待廠方日後公布。